Przygotuj groszówki i wrzuć je do słoika Polskiego Czerwonego Krzyża – rusza coroczna akcja „Gorączka złota”.

Polega ona na zebraniu jak największej ilości monet 1, 2 i 5 groszowych, które później przeznaczone zostaną na letni wypoczynek dla młodzieży oraz wyprawkę szkolną. Zbiórki prowadzone są w sklepach, przedszkolach oraz firmach.

– Akcja organizowana jest od 25 lat. Wspólnie możemy sprawdzić dzieciom wyjątkowy prezent – mówi Agata Karchut z Lubuskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża:

– Chcemy zaangażować jak najwięcej instytucji – podkreśla Agata Karchut:

W ubiegłym roku w województwie lubuskim udało się zebrać ponad 10 tysięcy złotych. Tegoroczna zbiórka będzie prowadzona do końca maja. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Polskiego Czerwonego Krzyża.