Jest pomysł na zagospodarowanie byłej siedziby Miejskiego Centrum Kultury.

Zdaniem radnego PiS Romana Sondeja, budynki przy Drzymały mogłyby służyć gorzowskim seniorom, którym miasto 2 lata temu obiecywało budynek byłego CKZ przy ulicy Pomorskiej.

– Budynki przy Drzymały to ciekawa propozycja – mówi Jan Kaczanowski, wiceprzewodniczący rady miasta:

– Nie mamy w planach remontu budynków przy ulicy Drzymały,a ten byłby w tej sytuacji niezbędny – odpowiada prezydent Jacek Wójcicki i dodaje, że koszt takiej inwestycji byłby ogromny:

Zdaniem prezydenta, pilniejszym problemem do rozwiązania jest teraz budynek dawnego ratusza przy ulicy Obotryckiej. Koszt tej inwestycji to około 100 milionów złotych. Bez dofinansowania zewnętrznego miasto nie poradzi sobie z tą inwestycją.