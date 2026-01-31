Na drogach panuje wzmożony ruch w związku z wymianą turnusów ferii – ostrzega policja. Do szkół wracają uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Zimowy

wypoczynek zaczynają uczniowie z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego.

– Od rana tłoczno jest między innymi na wjeździe i wyjeździe z Zakopanego – mówi aspirant sztabowy Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji:

– W przypadku dużego natężenia ruchu między Nowym Targiem a Zakopanem, policja zaleca przejazd drogą wojewódzką numer 958 przez Czarny Dunajec – mówi Wieczorek:

Największych utrudnień na popularnej zakopiance należy spodziewać się w niedzielę – w godz. 13-15 drogę w miejscowości Gaj koło Krakowa będą blokować przeciwnicy budowy nowej trasy S7.