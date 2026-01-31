Unia Europejska podpisała umowę handlową z krajami Mercosuru, a także zakończyła negocjacje podobnej umowy z Indiami.

– Sprawę niewątpliwie przyspieszyła nowa sytuacja geopolityczna, w tym postawa Stanów Zjednoczonych pod rządami Donalda Trumpa – ocenił na naszej antenie prof. Piotr Kułyk, ekonomista związany z Uniwersytetem Zielonogórskim

Przeciwko unijnym umowom protestują polscy rolnicy. – Mają powody. Nie wszystkie sektory gospodarki na tych umowach skorzystają – powiedział prof. Kułyk.

Umowa między Unią Europejską a Indiami otworzy dostęp do rynku liczącego blisko jedną czwartą światowej populacji.

Prof. Piotr Kułyk był gościem Krzysztofa Baługa w programie „Mija Tydzień”.