Unia Europejska podpisała umowę handlową z krajami Mercosuru, a także zakończyła negocjacje podobnej umowy z Indiami.
– Sprawę niewątpliwie przyspieszyła nowa sytuacja geopolityczna, w tym postawa Stanów Zjednoczonych pod rządami Donalda Trumpa – ocenił na naszej antenie prof. Piotr Kułyk, ekonomista związany z Uniwersytetem Zielonogórskim
Przeciwko unijnym umowom protestują polscy rolnicy. – Mają powody. Nie wszystkie sektory gospodarki na tych umowach skorzystają – powiedział prof. Kułyk.
Umowa między Unią Europejską a Indiami otworzy dostęp do rynku liczącego blisko jedną czwartą światowej populacji.
