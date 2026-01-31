W wieloletniej tradycji organizowania Dni UNESCO w I Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie szykują się poważne zmiany. Oprócz tradycyjnych scenek przedstawiających kulturę wylosowanych przez 1, 2 i 3 klasy krajów pojawią się także nowe elementy.

Mówi dyrektor szkoły Mariusz Mężyński:

Nowością jest również zaproszenie do komisji konkursowych młodzieży z innych gorzowskich szkół – Liceum Plastycznego, Gastronomika czy Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku. Dodatkowo pojawią się również debaty i projekcje filmów dokumentalnych. Jak potwierdza jeden z koordynatorów imprezy w I LO Krzysztof Szmytkiewicz, nauczyciel angielskiego, szkoła stawia na powrót do podstawowych założeń Dni UNESCO nawet na poziomie nagradzania młodzieży za poszczególnie realizacje w ramach wydarzenia:

Impreza tematyczna na Puszkinie planowana jest w dniach 9 – 12 lutego. Dni UNESCO organizowane są w I LO od 60 lat. Placówka jest stowarzyszona w UNESCO wspólnie z 110 szkołami z całego kraju.