IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla sześciu województw na północnym wschodzie kraju. Temperatura lokalnie wyniesie do minus 25 st. C. Dla części woj. małopolskiego i śląskiego wydał ostrzeżenia I stopnia o opadach marznących powodujących gołoledź.

Alerty I stopnia przed silnym mrozem zostały wydane dla województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz dla części woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Temperatura maksymalna w tych rejonach wyniesie od minus 12 do minus 8 st. C w ciągu dnia, w nocy z piątku na sobotę miejscami od minus 17 st. C do minus 15 st. C, a podczas kolejnych nocy od minus 22 st. C do minus 18 st. C, lokalnie około minus 25 st. C.

Instytut wydał także ostrzeżenia I stopnia o opadach marznących dla części woj. małopolskiego, śląskiego, opolskiego i śląskiego. Dla Małopolski i Śląska alerty będą obowiązywać do północy w sobotę, a w południowych regionach woj. dolnośląskiego i opolskiego potrwają do godz. 7.00.

Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki powodujących gołoledź.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.