Od rana trwa Dzień Otwarty w gorzowskim Urzędzie Skarbowym. Nasi mieszkańcy prowadzący firmy i działalność gospodarczą mogą dowiedzieć się czegoś więcej o Krajowym System e-Faktur (KSeF), czyli rządowej platformie teleinformatycznej służącej do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur elektronicznych.

– Jak się okazuje, dla starszych osób ten system może być problemem – twierdzi Pan Zbigniew, który jako pierwszy odwiedził Urząd Skarbowy.

System ruszy do jutra dla podmiotów z obrotem powyżej 200 mln zł. Dla pozostałych podmiotów system zadziała od 1 kwietnia tego roku, a dla podmiotów zwolnionych z VAT-u od 1 stycznia 2027 r. Gorzowianie będą mogli podszkolić się w systemie na specjalnych szkoleniach w gorzowskim Urzędzie Skarbowym w najbliższą środę 4 lutego w godzinach 10.00-12.00 i w kolejną środę 11 lutego w tych samych godzinach. Dzisiaj można odwiedzić Urząd do godziny 15.00.