W piątkowy wieczór koncertem zespołu Audiofeels Miejskie Centrum Kultury otworzyło się dla Gorzowian.

Termin otwarcia kilkukrotnie z różnych powodów przekładano, ale w końcu mieszkańcy miasta mogli zasiąść na wygodnych fotelach w nowej sali widowiskowej MCKu i zanurzyć się w energetycznej muzyce zaprezentowanej przez poznański zespół. Wydarzenie przyciągnęło liczną publiczność, a muzyczny występ i świetny kontakt artystów z widownią zostały bardzo ciepło przyjęte przez uczestników. Wieczór upłynął w doskonałej atmosferze i stał się udanym początkiem nowego rozdziału w działalności MCK. Widzowie wychodzili z nowej sali koncertowej w mieście zadowoleni:

Jacek Dreczka, wicedyrektor Miejskiego Centrum Kultury zaprasza kolejnych mieszkańców na sobotnie zwiedzanie nowej siedziby:

Zwiedzanie nowej siedziby Miejskiego Centrum Kultury w sobotę w godz. 12:00 – 16:00. O godz. 15:00 rozpocznie się otwarta próba generalna Gorzowskiej Orkiestry Dętej przed wieczornym koncertem karnawałowym gorzowskich muzyków.