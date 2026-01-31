Czy urząd miasta planuje reorganizację w zielonogórskich przedszkolach? Takie pytanie zadają sobie rodzice. Dyskusja toczy się na lokalnych forach poświęconych rodzicielstwu, a sygnały w tej sprawie docierały także do naszej redakcji od słuchaczy.

Jarosław Flakowski, zastępca prezydenta miasta, mówił dziś na antenie radia Zielona Góra, że spadająca liczba dzieci sprawia, iż miasto musi zastanawiać się nad przyszłością sieci przedszkoli. Dyskusja w urzędzie trwa, jednak – jak zapewnia – na razie nie zapadły żadne decyzje:

Jarosław Flakowski był dzisiaj gościem audycji „Sobota po 9.00”. Do tematu będziemy jeszcze wracać.