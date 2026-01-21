Samorząd gminy Lubsko otrzymał podziękowania od Szpitala na Wyspie za umorzenie podatków. To powiatowa lecznica, pomagająca także mieszkańcom gminy Lubsko. Umorzenie jest wspólną inicjatywą burmistrza i radnych.

– Pomagaliśmy naszemu szpitalowi wielokrotnie. Ta pomoc przyjmuje różne formy – tłumaczy Janusz Dudojć, burmistrz Lubska.

Przypomnijmy, że w Lubsku działa też Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który prowadzony jest przez Szpital na Wyspie.