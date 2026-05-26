Za nami gala „Anioły Przedsiębiorczości Ochotniczych Hufców Pracy”, podczas której wyróżniono pracodawców współpracujących z placówką. Nagrody wręczono w dziewięciu kategoriach, m.in. „inspiracja dla innych pracowników” oraz „lider drugiej szansy”. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. właściciele zakładów blacharskich oraz fryzjerzy.
Obecnie z OHP współpracuje ponad 800 pracodawców. Jednym z nich jest Władysław Makosiński, właściciel zakładu blacharsko-lakierniczego w Zielonej Górze:
Jak mówi Aldona Piaskowska, właścicielka salonu fryzjerskiego w Nowej Soli, dzięki współpracy z OHP można nawiązać wiele relacji z przyszłymi pracownikami:
– Chcemy podziękować tym przedsiębiorcom, dzięki którym nasza placówka może tak aktywnie działać – dodaje Karolina Miniach, lubuski komendant Ochotniczych Hufców Pracy:
Dodajmy, że siedziba Ochotniczych Hufców Pracy mieści się przy ul. Zamenhofa.
