Lubski magistrat realizuje kolejny etap adaptacji budynku po dawnym przedszkolu na żłobek. Roboty objęły pomieszczenia dotychczas nie ujęte w harmonogramie prac. Koszt przebudowy to blisko 1,5 miliona złotych.
Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację całego projektu. – Rozpoczęliśmy remont w kolejnej części budynku przy ulicy Korczaka. Zakres działań jest szeroki począwszy od stolarki drzwiowej i okiennej, na przebudowie schodów zewnętrznych kończąc. Wymieniamy także instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Poprawiamy również bezpieczeństwo pożarowe – mówi burmistrz Janusz Dudojć:
Prace mają się zakończyć do 25 marca.
