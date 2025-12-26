Lubski magistrat realizuje kolejny etap adaptacji budynku po dawnym przedszkolu na żłobek. Roboty objęły pomieszczenia dotychczas nie ujęte w harmonogramie prac. Koszt przebudowy to blisko 1,5 miliona złotych.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację całego projektu. – Rozpoczęliśmy remont w kolejnej części budynku przy ulicy Korczaka. Zakres działań jest szeroki począwszy od stolarki drzwiowej i okiennej, na przebudowie schodów zewnętrznych kończąc. Wymieniamy także instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Poprawiamy również bezpieczeństwo pożarowe – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

Prace mają się zakończyć do 25 marca.