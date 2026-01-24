Gmina Lubsko stawia drewniane domki dla kotów wolno bytujących. Konstrukcje mające chronić zwierzęta przed mrozem i wiatrem instalowane są w różnych lokalizacjach. W miejsca te dostarczana jest także karma.

Do akcji pomocy włączają się także mieszkańcy. – Schronienia są w tym okresie bardzo ważne. Tutaj znajdą bezpieczne miejsce. Przypominamy także właścicielom posesji, aby uchylić drzwi do piwnicy czy garażu dla tych zmarzniętych zwierząt – mówi inspektor Magdalena Drosik z lubskiego magistratu:

– Jeśli widzicie taką budkę, warto zajrzeć i przynieść trochę karmy. To tak niewiele, a może pomóc kotom w ten trudny czas mrozów. Zwracajmy jednak uwagę, co chcemy dać im do zjedzenia, aby im nie zaszkodzić – zaznacza przedstawiciela ratusza:

Inspektorzy przypominają także o kalorycznej karmie dla psów przy budach.