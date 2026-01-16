Dwie nowe karetki typu „S” trafiły do Zespołu Ratownictwa Medycznego w Lubsku. Ambulanse zakupił 105 Kresowy Szpital Wojskowy, a pieniądze niemal w całości pochodziły z Ministerstwa Obrony Narodowej. Koszt inwestycji to blisko 1,5 miliona złotych.

Pacjentów południa województwa objętych opieką szpitala zabezpiecza w sumie 10 takich karetek. Tylko w zeszłym roku wyjechały one do 18 tysięcy wezwań, dlatego tak ważne jest utrzymanie sprzętu w jak najlepszym stanie technicznym i poszerzanie floty pojazdów. Jak mówi Jerzy Bączyk odpowiadający za logistykę tych wyjazdów jest coraz więcej. – Staramy się co roku wymienić choć jedną wysłużoną karetkę na nowy ambulans. W tym roku również ubiegamy się o dofinansowanie na kolejne pojazdy. Wszystko w trosce o zdrowie i życie mieszkańców – zaznacza przedstawiciel placówki: