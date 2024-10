I nagroda w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA REPORTAŻ RADIOWY im. Ireny Linkiewicz „Po prostu człowiek”

Zainspirowani piątą rocznicą śmierci naszej nieodżałowanej koleżanki, reportażystki Polskiego Radia Ireny Linkiewicz i obchodzonym w ubiegłym roku przez Polskie Radio Zachód S.A. jubileuszem 70-lecia działalności naszej stacji, zorganizowaliśmy ogólnopolski konkurs dziennikarski nawiązujący do jej zawodowego przesłania – człowieka jakim jest i przestrzeni, którą tworzy i w której żyje. Nagrody zwycięzcom rozdaliśmy podczas tegorocznego Winobrania na specjalnej gali w Zielonogórskiej Palmiarni. Obiecaliśmy też, że w ramach Redakcji Reportażu będziemy sukcesywnie prezentować na naszej antenie nagrodzone i nominowane audycie. Czas na pierwszą z nich.

Nagrodę I w konkursie otrzymał Michał Słobodzian z Polskiego Radia PiK za reportaż pt. „Niebo@ com”.

To opowieść o życiu blisko natury, o radości z małych rzeczy i o trwaniu w bliskości pomimo, że czasem boli tak, że jedynym wybawieniem wydaje się śmierć. Gdy boli mniej jest czas na to, by powalczyć o bliskość, odrobinę normalności. Magdalena Lament od lat zmaga się z powikłaniami po neuroboreliozie. Choroba odebrała jej wiele, oszczędziła jednak miłość. „Czasem żałuję, że spotkaliśmy się tak późno” – tak Magda mówi o Stasiu. Mężczyzna dzielnie wspiera ją w codzienności.

Przed emisją audycji rozmowa z nagrodzonym autorem.

