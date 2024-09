Ostatni etap Ogólnopolskiego Jubileuszowego Konkursu Na Reportaż Radiowy im. Ireny Linkiewicz został zakończony. Nagrody wręczono 10 września 2024 na Gali w zielonogórskiej Palmiarni.

Tuż po uroczystości w Studiu Koncertowym Radia Zachód spotkali się uczestnicy konkursu aby zaprezentować zwycięzców, nominowanych i ich prace, porozmawiać z Jury, w którego skład weszli znakomici polscy reportażyści radiowi Janina Jankowska, Irena Piłatowska, Jan Smyk a w imieniu organizatora Cezary Galek. Na podstawie nagrania powstał cykl dokumentalny nie tylko dokumentujący konkurs, ale też wyrażający podglądy uczestników na temat polskiego reportażu radiowego i wspominający patronkę konkursu. Konkurs bowiem nawiązywał do zawodowego przesłania Ireny Linkiewicz, a tak naprawdę istoty dziennikarstwa: człowieka jakim jest i przestrzeni, którą tworzy i w której żyje. Ten projekt każe pamiętać o wszystkich, którzy tworzyli wartości w radiu zachód przez lata. Na tym co oni zbudowali, my dziś tworzymy nową rzeczywistość, ale pozostającą w łączności z naszymi radiowymi korzeniami.

W części pierwszej przedstawiliśmy część prac i ich autorów nominowanych do udziału w finale i trzecią ex aequo, oraz drugą nagrodę. W części drugiej pora na pozostałych nominowanych i zwycięzcę konkursu. Rozpoczną się też gorące wspomnienia o patronce konkursu Irenie Linkiewicz.

Link do części pierwszej cyklu: POSŁUCHAJ

Wyjątkowe archiwalne zdjęcia z wyjazdu reporterskiego po katastrofie w Czarnobylu udostępnione specjalnie z okazji konkursu przez Janinę Jankowską. Obok autorki na zdjęciach Irena Linkiewicz i honorowy obywatel Zielonej Góry dziennikarz Mirosław Kuleba i nielegalni mieszkańcy skażonej strefy. Na podstawie dokonanych tam nagrań powstał reportaż „Krajobraz po naświetleniu” autorstwa Ireny Linkiewicz i Janiny Jankowskiej nominowany do PRIX Italia.