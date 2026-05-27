Wydatki na naukę są zbyt niskie na skutek wieloletnich zaniedbań, ale powoli rosną. Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szeptycki zwrócił na to uwagę w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Szeptycki zaznaczył też, że polscy naukowcy są coraz bardziej skuteczni w zabieganiu o fundusze europejskie przeznaczone na naukę:

Dziś o godz. 13 przed Sejmem rozpocznie się protest środowiska naukowego. Badacze, doktoranci i studenci domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3 procent PKB.

Organizatorzy protestu mówią, że trudne warunki do rozwoju w Polsce są przyczyną wyjazdu absolwentów. Podnoszą również, że niedofinansowanie nauki powoduje lukę pokoleniową. Organizatorzy akcji protestacyjnej argumentują, że młodzi ludzie nie będą chcieli zajmować się nauką, bo im się to nie będzie opłacało.