Służby zatrzymały trzy osoby podejrzewane o wywoływanie fałszywych alarmów. Chodzi o informowanie o rzekomych zagrożeniach na terenie posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości i w siedzibie TV Republika.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński powiedział w TVN24, że zatrzymano trzy osoby. Wobec jednej z nich zastosowano areszt, a wobec drugiej wystosowano wniosek aresztowy. Jeżeli chodzi o trzecią osobę, to jest to nowe zatrzymanie. Żadna z tych osób nie przyznała się do dokonywania fałszywych zgłoszeń o zagrożeniach.

Zatrzymane osoby, to młodzi mężczyźni w wieku około 20 lat, którzy byli ze sobą powiązani i prawdopodobnie działali w większej grupie. Według ministra Marcina Kierwińskiego głównym motywem ich działania była chęć zyskania rozgłosu w Internecie.

Szef MSWiA zapowiedział kolejne przeszukania i zatrzymania. Sprawa jest rozwojowa i w tej chwili nie są ujawniane szczegóły.