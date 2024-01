Piłkarze Cariny Gubin zajmują szesnaste miejsce w III lidze i są zagrożeni spadkiem. W osiemnastu meczach Carina zdobyła 18 punktów – tyle samo co wyprzedzający ją Stilon Gorzów. Wiosna będzie dla gubińskiego zespołu trudna,tym bardziej, że do zespołu nie dołaczył jeszcze z powodu kontuzji doświadczony stoper Bartosz Woźniak. Prezes Cariny Andrzej Iwanicki uważa jednak, że jego drużyna obroni się przed spadkiem, nawet, gdy nie dojdą do niej nowi piłkarze.