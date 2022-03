KGHM Polska Miedź ubiegły rok zakończył z drugim najwyższym w historii zyskiem netto w wysokości 6 miliardów 155 milionów złotych. Grupa zwiększyła też o 6,3 procent produkcję miedzi w skali roku.

Prezes KGHM Marcin Chludziński powiedział, że kondycja finansowa spółki jest bardzo dobra, wskaźnik zadłużenia spadł do najniższego poziomu w historii.

„Poziomu najniższego historycznie od momentu zakupu aktywów zagranicznych. Mamy również najniższe wskaźniki wypadkowości. Najlepsze w historii są także wyniki naszych zagranicznych aktywów – tutaj wspomnę o Sierra Gordzie. Wszyscy pamiętamy jak trudny to jest projekt. Zmiana podejścia do tej inwestycji, nowa strategia, polscy menadżerowie i szereg optymalizacji – to przynosi efekty. Doskonała kondycja pozwoliła pierwszy raz chilijskiej inwestycji na odwrócenie przepływów finansowych do spółki matki”

– stwierdził prezes KGHM.

Sierra Gorda to odkrywkowa kopalnia miedzi i molibdenu w Chile na pustyni Atacama, która została uruchomiona w połowie 2014 roku. KGHM ma w niej 55 procent udziałów.

Jeden z kluczowych projektów, nad którym skupia się KGHM, to budowa małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR) we współpracy z amerykańską firmą NuScale Power. Inwestycja ma obniżyć koszty produkcji.

„Technologia SMR nie tylko pomoże nam dbać o środowisko, ale również znacząco obniży koszty prowadzenia naszego biznesu”

– uważa Marcin Chludziński. Jak dodał, KGHM będzie też dalej inwestował w odnawialne źródła energii – fotowoltaikę, energię wiatrową i wodór.

„Może być to źródło uzupełniające i to podkreślamy, dlatego, że fotowoltaika czy energia wiatrowa nie są źródłami liniowymi jeśli chodzi o charakterystykę dostaw energii”

– wskazał prezes KGHM.

Na koniec 2021 roku grupa miała na swoich rachunkach miliard 904 miliony złotych. KGHM zwiększył też stan zapasów – wzrost o miliard 933 miliony złotych rok do roku.

Wiceprezes ds. finansowych KGHM Andrzej Kensbok wyjaśnił, że grupa świadomie zwiększyła zapasy z uwagi na niepewność na rynku i planowane w bieżącym roku remonty. „Chcemy mieć maksymalną ciągłość produkcji, w związku z tym budujemy zapasy buforowe na różnych etapach technologicznych i przygotowujemy się do sytuacji przejściowych niedoborów, choć na szczęście ich nie było” – powiedział Andrzej Kensbok. KGHM planuje remont między innymi głównego pieca w hucie miedzi „Głogów II” i hucie miedzi „Cedynia”.

Według prognoz KGHM popyt na miedź w najbliższych latach będzie sukcesywnie wzrastać, między innymi z uwagi na zapotrzebowanie na ten surowiec do produkcji pojazdów elektrycznych. Średnio w jednym samochodzie elektrycznym znajduje się 160 kilogramów miedzi.

KGHM jest światowym liderem w produkcji miedzi i srebra, działa na trzech kontynentach (Europa i obie Ameryki) i zatrudnia 34 tysiące osób. W mniejszej ilości grupa wydobywa również inne metale.