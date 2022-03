Efektem policyjnej interwencji podczas awantury domowej było zatrzymanie mężczyzny, poszukiwanego dwoma listami gończymi. Gorzowscy mundurowi zostali wezwani wczoraj wieczorem do jednego z bloków przy ulicy Gwiaździstej. Sąsiadów niepokoiły krzyki w jednym z mieszkań.

Policjanci wielokrotnie pukali do lokalu. Po dłuższej chwili drzwi zostały otworzone przez właścicielkę. Kobieta przekonywała, że dyskutowała z dziećmi i nikogo więcej w domu nie ma. Te tłumaczenia jednak nie przekonały policjantów, którzy wyraźnie słyszeli głos mężczyzny. Po krótkiej rozmowie kobieta wpuściła do domu policjantów, którzy znaleźli mężczyznę w jednym z pokoi. Był schowany w wersalce. Jak się okazało, w ten sposób chciał uniknąć więzienia, do którego powinien stawić się już w 2020 roku. 44-latek był poszukiwany przez sąd dwoma listami gończymi. Jeden z nich dotyczył jazdy pod wpływem alkoholu, kolejny – gróźb kierowanych do innej osoby. Łącznie mężczyzna ma do odsiadki ponad 1,5 roku.