Coraz starsi nauczyciele i coraz mniej dzieci w szkołach podstawowych – to wyzwania zielonogórskiej oświaty na najbliższe lata. Miasto będzie przyglądać się także sieci szkół. Demografia może wymusić zmiany – mówiła w Radiu Zielona Góra Kamilla Jur, dyrektor Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu w magistracie:
Dziś w zielonogórskich placówkach oświatowych pracuje ponad 3 tysiące 370 nauczycieli. Kadra jest jednak coraz starsza i jest jej mniej – mówi Kamilla Jur:
Kamilla Jur była gościem Rozmowy o 9.00. Całość jest na rzg.pl.
Wysłuchaj całej rozmowy: Kamilla Jur, dyrektor Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu UMZG
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