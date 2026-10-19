Coraz starsi nauczyciele i coraz mniej dzieci w szkołach podstawowych – to wyzwania zielonogórskiej oświaty na najbliższe lata. Miasto będzie przyglądać się także sieci szkół. Demografia może wymusić zmiany – mówiła w Radiu Zielona Góra Kamilla Jur, dyrektor Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu w magistracie:

Dziś w zielonogórskich placówkach oświatowych pracuje ponad 3 tysiące 370 nauczycieli. Kadra jest jednak coraz starsza i jest jej mniej – mówi Kamilla Jur:

Kamilla Jur była gościem Rozmowy o 9.00. Całość jest na rzg.pl.

Wysłuchaj całej rozmowy: Kamilla Jur, dyrektor Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu UMZG