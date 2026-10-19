Nie ma stałej większości w gorzowskiej radzie miasta. Prezydent będzie musiał budować poparcie dla każdego z pomysłów. Tak uważa wiceprzewodniczący rady Jan Kaczanowski z klubu Gorzów Plus.

Po tym jak z funkcji przewodniczącego Robert Surowiec został odwołany, także głosami prezydenckiego klubu Gorzów Plus, Koalicja Obywatelska zakończyła współpracę z prezydentem. Nowym przewodniczącym w radzie został Maciej Buszkiewicz z klubu Gorzów Plus. Jak będzie wyglądała praca w radzie? Mówi Jan Kaczanowski:

Obecnie w gorzowskiej radzie miasta KO liczy 10 osób. Po czterech radnych mają kluby – prezydencki Gorzów Plus oraz Prawa i Sprawiedliwości, a po trzech utworzone niedawno kluby: Dla Gorzowa i Gorzów Wielkopolski. Jeden radny jest niezależny.

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