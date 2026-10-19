Bezpłatny busik na gorzowskim cmentarzu. Ruszyły kursy przed Wszystkich Świętych.

Na gorzowskim cmentarzu komunalnym przy ulicy Żwirowej można już korzystać z bezpłatnego transportu. Specjalny busik ma ułatwić seniorom i osobom z ograniczoną mobilnością dotarcie do grobów bliskich przed dniem Wszystkich Świętych – mówi Karolina Rzepecka, prezes Inneko SPZ, zarządzającej nekropolią.

Busik kursuje w godzinach 0d 9 do 14. Mogą z niego skorzystać m.in. seniorzy po 70. roku życia.

Przypomnijmy również, że do 26 października włącznie możliwy będzie wjazd na teren nekropolii prywatnymi samochodami. Od wtorku, 27 października, wjazd zostanie wstrzymany. Bramy zostaną ponownie otwarte dla samochodów 2 listopada o godzinie 7:00.