„Dzień dobry, jestem pracownikiem banku. Ktoś próbował wziąć kredyt z Pana konta…” taką wiadomość usłyszał jeden z zielonogórzan, który stracił 59 tysięcy złotych. Oszustwa „na pracownika banku” są jedną z najczęściej stosowanych przez oszustów metod – uczulają mundurowi.

W ostatnim czasie do policjantów zgłosił się mężczyzna, który opowiedział, że ktoś podający się za pracownika banku przekonał go do przelania swoich oszczędności na inne konto, a następnie do wygenerowania kodów płatniczych. Mężczyzna, bojąc się utraty pieniędzy wykonał telefoniczne polecenia oszusta.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa:

– Pracownik banku nigdy nie poprosi o login, hasło, PIN ani kody Blik

– Bank nie prosi o instalowanie dodatkowych aplikacji ani o przelewanie pieniędzy w celu ich „zabezpieczenia”

– Jeśli rozmówca wywołuje presję czasu lub straszy utratą środków, to sygnał ostrzegawczy

– Zawsze możesz przerwać rozmowę i samodzielnie zadzwonić na oficjalną infolinię banku

– Nie klikaj w linki z sms-ów lub wiadomości przesłanych przez komunikatory internetowe

W przypadku podejrzenia oszustwa warto jak najszybciej skontaktować się z bankiem.