„Dzień dobry, jestem pracownikiem banku. Ktoś próbował wziąć kredyt z Pana konta…” taką wiadomość usłyszał jeden z zielonogórzan, który stracił 59 tysięcy złotych. Oszustwa „na pracownika banku” są jedną z najczęściej stosowanych przez oszustów metod – uczulają mundurowi.
W ostatnim czasie do policjantów zgłosił się mężczyzna, który opowiedział, że ktoś podający się za pracownika banku przekonał go do przelania swoich oszczędności na inne konto, a następnie do wygenerowania kodów płatniczych. Mężczyzna, bojąc się utraty pieniędzy wykonał telefoniczne polecenia oszusta.
Najważniejsze zasady bezpieczeństwa:
– Pracownik banku nigdy nie poprosi o login, hasło, PIN ani kody Blik
– Bank nie prosi o instalowanie dodatkowych aplikacji ani o przelewanie pieniędzy w celu ich „zabezpieczenia”
– Jeśli rozmówca wywołuje presję czasu lub straszy utratą środków, to sygnał ostrzegawczy
– Zawsze możesz przerwać rozmowę i samodzielnie zadzwonić na oficjalną infolinię banku
– Nie klikaj w linki z sms-ów lub wiadomości przesłanych przez komunikatory internetowe
W przypadku podejrzenia oszustwa warto jak najszybciej skontaktować się z bankiem.
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