W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy RCB wydało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Jak podano, sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni operuje lotnictwo. PANSA poinformowała o wstrzymaniu operacji lotniczych w Lublinie i Rzeszowie.

W poniedziałek rano (19 października) Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Jak podano, alert został wysłany do odbiorców na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. W Lubelskim trafił do użytkowników sieci telefonii komórkowych w powiatach: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

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!?Uwaga! Alert RCB!? „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. https://t.co/kkCqmnhh9E — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 19, 2026

W województwie podkarpackim wysłano go odbiorców w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na X, że w związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej.

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W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze — PANSA (@PANSA_PL) October 19, 2026

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości

– podało Dowództwo.

Jak dodano, działania te mają charakter prewencyjny.

Z kolei, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PANSA) przekazała, że w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.