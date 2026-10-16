Unia Europejska deklaruje pomoc dla Ukrainy, Rosji grozi sankcjami, a Stany Zjednoczone krytykuje za łagodzenie restrykcji. Przywódcy 27. krajów przyjęli wspólny dokument podsumowujący dyskusję na szczycie w Brukseli. W pierwszej części tej rozmowy uczestniczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Unijni przywódcy napisali, że będą udzielać Ukrainie wszechstronnego wsparcia: politycznego, finansowego, gospodarczego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego. Co do wsparcia finansowego, to na ten rok potrzeby finansowe Kijowa są zapewnione, ale w przyszłym jest ogromna, wielomiliardowa dziura. Na razie Komisja Europejska chce ustalić, ile dokładnie wynosi, a potem będzie się zastanawiać nad jej zasypaniem.

W dokumencie mowa jest też o sankcjach na Rosję. Europejscy przywódcy wezwali do szybkich i skutecznych decyzji dotyczących ograniczenia rosyjskich dochodów ze sprzedaży surowców energetycznych. Jest mowa także o koniecznych sankcjach wobec byłych rosyjskich żołnierzy. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka informowała wczoraj, że Komisja ma wkrótce przedstawić propozycje.

Jest też presja na większe ograniczenia dla rosyjskich dyplomatów. Natomiast najtrudniej będzie zmniejszyć liczbę wiz wydawanych turystom z Rosji, bo kraje Południa, jak Francja, Hiszpania, Włochy czy Grecja, nie chcą rezygnować z dochodów z rosyjskiej turystyki. Unijni przywódcy zastrzegli, że w sprawie sankcji nie zrobią kroku w tył i stanęli w kontrze do prezydenta USA. W przyjętym dokumencie wyrazili ubolewanie z powodu decyzji Stanów Zjednoczonych o czasowym zniesieniu sankcji na rosyjski olej napędowy.