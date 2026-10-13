Niemiecka policja zatrzymała w Karlsruhe kobietę, która jest podejrzana w sprawie podpalenia bazy stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu – poinformował we wtorek (13 października) dziennik „Schwaebische Zeitung”. Oznaczałoby to, że w związku z tą sprawą aresztowano już łącznie czwórkę podejrzanych.

„Schwaebische Zeitung” przekazała, że aresztowana to 25-letnia Diren A. Kobieta ma prawdopodobnie powiązania ze światem przestępczym.

W innym artykule „Schwaebische Zeitung” pisała, że – zgodnie z ustaleniami śledczych – dwóch głównych podejrzanych przyjechało 23 września z Karlsruhe do Polski samochodem osobowym Mini Clubman na niemieckich tablicach rejestracyjnych. Za kierownicą siedziała Turczynka, prawdopodobnie właśnie Diren A.

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W poniedziałek w Nuertingen w Badenii-Wirtembergii doszło do aresztowania dwóch mężczyzn podejrzewanych o podpalenie. To obywatele Turcji – 34-letni Muslum T. oraz 38-letni Umit E. Jednego z podejrzanych w sprawie aresztowano także w Berlinie – poinformował „Bild”.

Minister spraw wewnętrznych Badenii-Wirtembergi Manuel Hagel potwierdził we wtorek aresztowanie Musluma T. i Umita E. i przekazał, że w sprawie przeszukano trzy mieszkania, w tym dwa w Badenii-Wirtembergii.

Powiązania z Rosją?

Jak oświadczył, nie może przekazać dalszych informacji na wstępnym etapie śledztwa, w tym dotyczących ewentualnych powiązań z Rosją lub przestępczością zorganizowaną. Wezwał do „przebudzenia się z letargu” w kwestiach bezpieczeństwa.

23 września wieczorem doszło do pożaru naziemnej stacji Starlink w Woli Krobowskiej w powiecie grójeckim na Mazowszu. Dwa dni później prokurator z mazowieckiego wydziału Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu.

Stacja, obsługiwana przez firmę Exatel, pełni funkcję ważnego węzła internetowego i jest jednym z elementów dostarczających przesył internetowy przez Polskę do Ukrainy.