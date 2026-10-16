Wszystko wskazuje na to, że losy koalicji rządzącej Gorzowem wiszą na włosku. Chodzi o prezydenta i klub radnych Koalicja Obywatelska. Po wczorajszym odwołaniu Roberta Surowca z funkcji przewodniczącego Rady Miasta i powołaniu Macieja Buszkiewicza, wiele wskazuje na koniec dotychczasowego układu sił we władzach miasta.

Mówi radny KO Robert Surowiec:

Koalicja Obywatelska, która po wyborach dysponowała 15 radnymi, ma obecnie 10 przedstawicieli. Straciła większość, a teraz utraciła również dotychczasową kontrolę nad prezydium rady.

Mówi wiceprzewodniczący rady z PiS Tomasz Rafalski:

Do zmieniającego się układu sił w mieście odniósł się także szef struktur KO w regionie i wojewoda lubuski Marek Cebula:

Na dziś Koalicja Obywatelska zwołała konferencję prasową. Będziemy informować o jej decyzjach.