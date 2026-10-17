4 nowości w zestawieniu dzisiaj, poza Listą Bausa, Leony z Martinem i Martinusem, Ariana oraz Kamil Bednarek z przyjaciółmi, najlepsze otwarcie zalicza Swedish House Mafia z Lykke Li, a na szczycie … romantycznie!
40. CAITY BASER Let’s Talk
39. THE KOLORS Rolling Stones
38. BRYSKA Szklane Oczy
37. JUBEL Ocean House
36. EMO; SARSA Zostań
35. SKUBAS Życie Jest Piękne
34. MROZU; KACPERCZYK Wszystko, Czego Chciałem
33. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2026 Nareszcie
32. JAMES BLUNT Tastes Like Summer
31. JASIEK PIWOWARCZYK Obłoki
30. SOMBR My Body Isn’t Ready
29. WIKTOR WALIGÓRA Nie Umiem Kochać
28. DAWID PODSIADŁO Na Błysk
27. SANAH Itepe Itede
26. DAWID KWIATKOWSKI; MARGARET Później Ci Opowiem
25. OCEANA Sunshine
24. JULIA WIENIAWA 27 (Do Gwiazd!)
23. KATSEYE Animal
22. ROXIEJesień Trwa (Bez Końca)
21. CARLY RAE JEPSEN Don’t Leave Me on the Dance Floor
20. KAŚKA SOCHACKA; KORTEZ Jak My
19. KAEYRA Na Moje Nieszczęście
18. SYLWIA GRZESZCZAK Mango
17. SWEDISH HOUSE MAFIA; LYKKE LI Happiness Is So Sad
16. TROYE SIVAN Party
15. KUBA i KUBA Chłopaki
14. MONDO Gold
13. ALLE FARBEN; MAE STEPHENS Same Old Sky
12. SHAKIRA; MALUMA Agua
11. FAST BOY Music Sounds
10. AITCH; MATA RMB (Ring My Bell) – Polish Remix
9. OCHMAN & WSZYSTKO DOBRZE Czego Ty Chcesz
8. TAKE THAT; MICHAEL PATRICK KELLY Feel My Love
7. ZALIA Tylko Kochaj Mnie
6. MILEY CYRUS Bass Persuades
5. MARGARET Primabalerina
4. LOST FREQUENCIS; MARI FROES Paraiso
3. ARTUR ROJEK Mirafiori
2. TAME IMPALA Loser
1. KAROL G; BRUNO MARS Still
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.