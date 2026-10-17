4 nowości w zestawieniu dzisiaj, poza Listą Bausa, Leony z Martinem i Martinusem, Ariana oraz Kamil Bednarek z przyjaciółmi, najlepsze otwarcie zalicza Swedish House Mafia z Lykke Li, a na szczycie … romantycznie!

40. CAITY BASER Let’s Talk

39. THE KOLORS Rolling Stones

38. BRYSKA Szklane Oczy

37. JUBEL Ocean House

36. EMO; SARSA Zostań

35. SKUBAS Życie Jest Piękne

34. MROZU; KACPERCZYK Wszystko, Czego Chciałem

33. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2026 Nareszcie

32. JAMES BLUNT Tastes Like Summer

31. JASIEK PIWOWARCZYK Obłoki

30. SOMBR My Body Isn’t Ready

29. WIKTOR WALIGÓRA Nie Umiem Kochać

28. DAWID PODSIADŁO Na Błysk

27. SANAH Itepe Itede

26. DAWID KWIATKOWSKI; MARGARET Później Ci Opowiem

25. OCEANA Sunshine

24. JULIA WIENIAWA 27 (Do Gwiazd!)

23. KATSEYE Animal

22. ROXIEJesień Trwa (Bez Końca)

21. CARLY RAE JEPSEN Don’t Leave Me on the Dance Floor

20. KAŚKA SOCHACKA; KORTEZ Jak My

19. KAEYRA Na Moje Nieszczęście

18. SYLWIA GRZESZCZAK Mango

17. SWEDISH HOUSE MAFIA; LYKKE LI Happiness Is So Sad

16. TROYE SIVAN Party

15. KUBA i KUBA Chłopaki

14. MONDO Gold

13. ALLE FARBEN; MAE STEPHENS Same Old Sky

12. SHAKIRA; MALUMA Agua

11. FAST BOY Music Sounds

10. AITCH; MATA RMB (Ring My Bell) – Polish Remix

9. OCHMAN & WSZYSTKO DOBRZE Czego Ty Chcesz

8. TAKE THAT; MICHAEL PATRICK KELLY Feel My Love

7. ZALIA Tylko Kochaj Mnie

6. MILEY CYRUS Bass Persuades

5. MARGARET Primabalerina

4. LOST FREQUENCIS; MARI FROES Paraiso

3. ARTUR ROJEK Mirafiori

2. TAME IMPALA Loser

1. KAROL G; BRUNO MARS Still

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.