Robert Surowiec odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Miasta. Za odwołaniem głosowało 15 radnych, 9 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Robert Surowiec zapewnia, że podchodzi do sprawy z dużym spokojem:

Funkcję wiceprzewodniczącej rady utrzymała Maria Szupiluk. Za jej odwołaniem było 12 radnych, 11 przeciw, jeden głos wstrzymujący się. Odwołanie wiceprzewodniczącej okazało się więc nieskuteczne. Jak przyznała Maria Szupiluk, głosowanie było dla niej dużym przeżyciem:

Jedynym, zgłoszonym kandydatem do objęcia funkcji przewodniczącego Rady Miasta był Maciej Buszkiewicz z prezydenckiego klubu Gorzów Plus. Podczas głosowania 14 radnych poparło te kandydaturę:

Wszystko wskazuje na to, że dzisiejsze decyzje zmieniają układ sił w radzie miasta. Zerwania koalicji pomiędzy prezydentem, a klubem KO nikt jeszcze nie potwierdza. Będziemy wracać do tej sprawy.