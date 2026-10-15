W ten weekend Gorzów ponownie stanie się miejscem spotkania miłośników kina.

W gorzowskim Kinie 60 krzeseł w Miejskim Ośrodku Sztuki odbędzie się Festiwal Filmów Frapujących. To wydarzenie dla tych, którzy szukają w filmie nieoczywistych historii, oryginalnych pomysłów i inspirujących emocji, a wszystko zamknięte w tzw. krótkim metrażu.

– FRAPy odbędą się już po raz piętnasty – przypomina Iwona Bartnicka, szefowa kina:

W programie festiwalu nie zabraknie dodatkowych atrakcji dla widzów:

Dokładny program festiwalu znajdziecie TUTAJ