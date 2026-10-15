Ulicami Zielonej Góry przeszedł różowy marsz, który miał przypomnieć o profilaktyce i regularnych badaniach piersi.

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Stanowi on prawie jedną czwartą zachorowań na raka. Umiera na niego 15% kobiet zmagających się z nowotworami.

Jak mówią uczestniczki marszu warto takimi działaniami, motywować kobiety do badań.

Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek województwa lubuskiego, podkreśla, że regularne badania profilaktyczne dają szansę na wczesne wykrycie nowotworu, a tym samym umożliwiają szybkie leczenie i zwiększają skuteczność terapii.

Podczas manifestacji nie zabrakło również mężczyzn trzymających różowe parasolki.