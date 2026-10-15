IV część sesji dziennikarskiej, która towarzyszy Ogólnopolskiemu Konkursowi Na Reportaż Radiowy im Ireny Linkiewicz „Po prostu człowiek”. Pomysł na organizację pojawił się po rozstrzygnięciu pierwszej edycji konkursu dwa lata temu. Obecność w jednym miejscu sław polskiego reportażu radiowego, członków konkursowego jury: Janiny Jankowskiej, Ireny Piłatowskiej, Anny Sekudewicz i Jana Smyka wyzwoliło potrzebę podzielenia się z młodszymi reportażystami swoja wiedzą i emocjami.

Cykl rozpoczęliśmy od przypomnienia twórczości i sylwetki naszej patronki i koleżanki Ireny Linkiewicz. Tydzień później tematem drugiego panelu, który poprowadziła Irena Piłatowska była historia Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Z kolei następnym był panel pt. „Jesteśmy reportażową rodziną”- opowieść red. Jana Smyka o historii polskiego reportażu radiowego, którą utrwalił na stronach napisanej przez siebie „Antologii polskiego reportażu radiowego.

Tytuł czwartej części nawiązuje do trudnego okresu w historii Polski i Polaków, w którym egzamin z postawy wobec życia zdawali nie tylko działacze i zwykli obywatele, ale również dziennikarze. Członkiem naszego konkursowego jury jest wybitna polska reportażystka radiowa oraz działaczka opozycji demokratycznej w okresie PRL Janina Jankowska. To jedna z najważniejszych postaci w historii polskiego dokumentu dźwiękowego, szczególnie znana z relacjonowania narodzin ruchu „Solidarność”. Opowie o tamtych czasach, o emocjach i nadziei. Całość zilustruje fragmentami przygotowywanych przez siebie w tamtych czasach reportaży.

Ukończyła studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1961–1982 oraz 1989–1998 była związana z Polskim Radiem. Jej reportaż „Polski Sierpień” z 1980 roku, dokumentujący strajki w Stoczni Gdańskiej, zyskał status kultowego i przyniósł jej międzynarodowe uznanie, w tym prestiżową nagrodę Prix Italia. Angażowała się we współpracę z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR” oraz Niezależną Oficyną Wydawniczą NOWA. Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku została zwolniona z pracy, a w 1982 roku internowana w ośrodku w Gołdapi. Działała w podziemiu, współtworząc m.in. Audycje Radia Solidarność oraz Stowarzyszenie Archiwum Solidarności. W lipcu 1984 r. została tymczasowo aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów, zwolniono ją jeszcze w tym samym miesiącu na mocy amnestii. W 1989 r. uczestniczyła w obradach okrągłego stołu w tzw. podzespole prasowym, w trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi kierowała zespołem dziennikarskim przygotowującym kampanię wyborczą w Polskim Radiu kandydatom Komitetu Obywatelskiego. W latach 1989–1991 zajmowała stanowisko wicedyrektora Programu I Polskiego Radia. Była członkinią i przewodniczącą rad programowych Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. W latach 1991–1997 pracowała w austriackim radiu i telewizji ORF.

Za wybitne zasługi dla rozwoju niezależnego dziennikarstwa oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych została odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Na zdjęciach udostępnionych przez Janinę Jankowską obok autorki pojawiają się: Andrzej Gwiazda, Anna Walentynowicz, Krystyna Jagiełło, konspiracyjni drukarze, Jacek Fedorowicz i zespół Radia Solidarność.

Zdjęcia z sesji: Krzysztof Filmanowicz.