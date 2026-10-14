Sędziowie TK zostali wybrani zgodnie z prawem, a prezydent Karol Nawrocki, odmawiając przyjęcia od nich ślubowania, abdykuje z obowiązków nałożonych na niego w konstytucji – powiedział premier Donald Tusk. Zapowiedział, że rząd będzie przywracał ład prawny „dostępnymi państwu metodami”.

W środę rano (14 października) w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Prezydent nie był obecny na uroczystości.



Premier w opublikowanym w środę na platformie X nagraniu podkreślił, że od pierwszych dni jego rząd próbował „przywrócić taki prawny ład i praworządność w Polsce” i „krok po kroku” będzie to robił dalej.

Dalsza część tekstu pod wpisem

Przywracamy w Polsce praworządność i nie cofniemy się ani o krok. https://t.co/ZXovpIymBH — Donald Tusk (@donaldtusk) October 14, 2026

Tusk podkreślił, że „wybrano zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i z dobrym obyczajem kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego”, a prezydent Karol Nawrocki „odmawia przyjęcia od nich ślubowania, zawiesza sam siebie, abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja”.

Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego i dlatego z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny. Dostępnymi państwu metodami

– zaznaczył premier.

Podkreślił, że „nikt w Polsce — nawet prezydent, nie ma prawa, aby narażać interes obywateli, interes państwa na szwank i na ryzyko”.

Dalsza część tekstu pod nagraniem

Tusk odniósł się też do wydarzeń przed siedzibą TK, gdzie w środę doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów „Gazety Polskiej” z policją, a protestujący próbowali m.in. blokować wejście do siedziby TK.

Premier zapewnił, że policja, prokuratura i pozostałe służby będą działać spokojnie i konsekwentnie, aby przywrócić porządek.

Podejmą kroki, aby przywrócić spokój i aby praworządność znowu stała się naszą polską codziennością. A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w TK

– dodał.