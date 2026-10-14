W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają czynności sprawdzające w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami o złym traktowaniu pracowników przez byłego wiceministra Michała Kołodziejczaka – poinformował resort w środę (14 października).

W piątek Kanał Zero podał, że byłe współpracownice oskarżają byłego wiceszefa MRiRW Kołodziejczaka o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, „którą przedstawiał jako kokainę”. Portal dodał, iż polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia.

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Jak poinformował resort we wtorkowym komunikacie, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają czynności sprawdzające w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami o złym traktowaniu pracowników przez Kołodziejczaka. Sprawował on funkcję wiceministra w latach 2023–2025.

Z informacji, jakie pozyskaliśmy do tej pory, wynika, że ze strony pracowników MRiRW nie wpłynęły skargi dotyczące mobbingu (działania w rozumieniu art. 943 par. 2 Kodeksu pracy). Część oskarżeń, które są omawiane w mediach, dotyczy okresu działalności posła Michała Kołodziejczaka, nim został wiceministrem rolnictwa i po tym, jak 18.06.2025 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji

– wskazał resort.

W niedzielę Kołodziejczak złożył w łódzkiej delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Po wyjściu poseł, któremu towarzyszył m.in. detektyw Krzysztof Rutkowski, powiedział, że dla niego „ta sprawa jest priorytetowa”.

W poniedziałek szef klubu KO Zbigniew Konwiński, poinformował, że Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu. Dodał, że KO oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby.

Tego samego dnia w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarejestrowano materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających – poinformowała prokuratura.