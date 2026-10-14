Po aktach przemocy w szkołach funkcjonariusze skontrolowali blisko 138 tys. placówek i zatrzymali 183 osoby – poinformowała w środę (14 października) policja.

W całej Polsce od piątku trwają działania policji mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom placówek oświatowych. Akcja ma związek z ubiegłotygodniowymi aktami przemocy w placówkach.

Policjanci przekazali we wpisie na X, że do godz. 6 w środę (14 października) odnotowano 472 zdarzenia, w których realizują oni czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

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??Blisko 1?3?8? tysięcy kontroli placówek i 1??8?3? osoby zatrzymane w całym kraju od początku działań! Na terenie całej Polski nadal trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Do godziny 06:00 odnotowano 4?7?2? zdarzenia, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. — Polska Policja ???? (@PolskaPolicja) October 14, 2026

Od początku akcji policja skontrolowała blisko 138 tys. szkół w całym kraju i zatrzymała 183 osoby.

Funkcjonariusze całodobowo monitorują również sieć.

Podczas poniedziałkowej narady premiera i ministrów dotyczącej bezpieczeństwa w szkołach premier Donald Tusk poinformował, że tak długo, jak występować będą sytuacje budzące niepokój, szkoły pozostaną pod specjalnym nadzorem.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że akcja będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni, a jeżeli będzie potrzeba, zostanie zintensyfikowana lub przedłużona.

Do wtorku rano policja zanotowała 415 zdarzeń, zatrzymała 167 osób i skontrolowała blisko 108 tys. placówek.