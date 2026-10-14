Policjanci obecni przed Trybunałem Konstytucyjnym nie prowadzą żadnych działań wymierzonych w Trybunał ani w jego niezależność. Policja stoi na straży porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego – zaznaczyła w środę (14 października) stołeczna policja.
Policja nie szturmuje Trybunału Konstytucyjnego. Stanowczo dementujemy nieprawdziwe informacje! Wiadomości prezentowane przez niektóre z redakcji informacyjnych, dotyczące sytuacji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, mogą wprowadzać odbiorców w błąd i zniekształcać obraz rzeczywistego przebiegu wydarzeń
– napisała KSP na portalu X, odnosząc się do relacji niektórych mediów o tym, co w środę dzieje się wokół siedziby TK.
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?? Policja nie szturmuje Trybunału Konstytucyjnego. Stanowczo dementujemy nieprawdziwe informacje! Wiadomości prezentowane przez niektóre z redakcji informacyjnych, dotyczące sytuacji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, mogą wprowadzać odbiorców w błąd i zniekształcać obraz rzeczywistego przebiegu wydarzeń. Funkcjonariusze Policji obecni na miejscu nie prowadzą żadnych działań wymierzonych w Trybunał Konstytucyjny ani w jego niezależność. Policja stoi na straży porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego. Zadania te realizujemy każdego dnia, działając na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, z poszanowaniem praw i wolności wszystkich osób. W rejonie siedziby Trybunału funkcjonariusze zabezpieczają odbywające się w tym miejscu zgromadzenie oraz dbają o porządek i bezpieczeństwo na przyległym terenie. W razie potrzeby podejmują również działania niezbędne do zapewnienia dostępu do siedziby Trybunału osobom uprawnionym do wejścia na jego teren. Wszystkie te czynności odbywają się jawnie, w obecności kamer telewizyjnych i dziennikarzy, a ich przebieg może być na bieżąco oceniany przez opinię publiczną. Pomimo spokojnej i profesjonalnej postawy policjantów, którzy zachowują opanowanie również w obliczu prowokacyjnych zachowań kierowanych pod ich adresem, w przekazie niektórych redakcji prasowych i telewizyjnych pojawiają się informacje o rzekomym „szturmie” funkcjonariuszy na Trybunał. Taki opis nie odpowiada charakterowi realizowanych przez Policję zadań i może prowadzić do błędnej interpretacji sytuacji przez odbiorców. Apelujemy o rzetelne przedstawianie wydarzeń i niewprowadzanie opinii publicznej w błąd. Ocena działań Policji powinna opierać się na faktach, a nie na przekazie, który może zniekształcać rzeczywisty przebieg wydarzeń. Policjanci wykonują swoje obowiązki zgodnie z prawem. Ich obecność w rejonie Trybunału służy zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a nie ingerowaniu w niezależność tej instytucji.
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 14, 2026
Podkreśliła, że policjanci obecni na miejscu nie prowadzą żadnych działań wymierzonych w Trybunał Konstytucyjny ani w jego niezależność.
Wszystkie te czynności odbywają się jawnie, w obecności kamer telewizyjnych i dziennikarzy, a ich przebieg może być na bieżąco oceniany przez opinię publiczną. Pomimo spokojnej i profesjonalnej postawy policjantów, którzy zachowują opanowanie również w obliczu prowokacyjnych zachowań kierowanych pod ich adresem, w przekazie niektórych redakcji prasowych i telewizyjnych pojawiają się informacje o rzekomym „szturmie” funkcjonariuszy na Trybunał
– zaznaczyła KSP.
W środę rano (14 października) w Sejmie, w obecności m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Prezydent Karol Nawrocki nie był obecny na uroczystości. Po godz. 10 sędzia Berek przyjechał do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Wejście do TK obstawiła policja, umożliwiając wjazd Berka i kilku innych sędziów TK wybranych w tej kadencji przez Sejm.
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