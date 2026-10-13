Siatkówka, piłka nożna i badminton – to dyscypliny, które królują podczas tegorocznej edycji Akademickiej Doby Sportu, która trwa na Uniwersytecie Zielonogórskim. To inicjatywa, która ma zachęcić studentów do aktywności fizycznej i zadbania o swoje zdrowie.
Zajęcia sportowe odbywają się m.in. na hali przy ul. Szafrana, na basenie przy ul. Wyspiańskiego oraz na siłowni Campusu B:
Rozgrywki w ramach Akademickiej Doby Sportu będą trwały do późnych godzin nocnych.
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