Siatkówka, piłka nożna i badminton – to dyscypliny, które królują podczas tegorocznej edycji Akademickiej Doby Sportu, która trwa na Uniwersytecie Zielonogórskim. To inicjatywa, która ma zachęcić studentów do aktywności fizycznej i zadbania o swoje zdrowie.

Zajęcia sportowe odbywają się m.in. na hali przy ul. Szafrana, na basenie przy ul. Wyspiańskiego oraz na siłowni Campusu B:

Rozgrywki w ramach Akademickiej Doby Sportu będą trwały do późnych godzin nocnych.