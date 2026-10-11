Przewodnicząca Komisji Europejskiej dołączyła do przywódców Zachodu i wyraziła poparcie dla prezydenta Ukrainy. Ursula von der Leyen poinformowała o tym na portalu X, po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim.

Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział wczoraj wieczorem , że Ukraina potrzebuje nowego przywódcy i obarczył Zełenskiego odpowiedzialnością za toczącą się wojnę i wysokie ceny paliw w USA.

„Pełne poparcie dla prezydenta Zełenskiego, który stoi na czele walki o wolność swojego narodu” – napisała szefowa Komisji wyrażając także solidarność z Ukraińcami. Podkreśliła, że wojna weszła w nową, bardziej ponurą fazę. Rosja, zatrzymana na polu bitwy, atakuje cywilów daleko za liniami frontu.

Ursula von der Leyen poparła też apel Wołodymyra Zełenskiego o zawieszenie broni, które zabezpieczyłoby światowe dostawy żywności oraz infrastrukturę energetyczną na Ukrainie i w Rosji.

Von der Leyen poinformowała, że Ukraina będzie jednym z tematów dwudniowego, unijnego szczytu w Brukseli, który rozpoczyna się w najbliższy czwartek (15.10). Dyskusja ma dotyczyć potrzeb finansowych Ukrainy na nadchodzący rok.

Przewodnicząca Komisji zapowiedziała też, że Unia przeznaczy dodatkowe fundusze na drony i pociski, by wzmocnić obronę przestrzeni powietrznej Ukrainy.

Poparcie dla prezydenta Ukrainy wyraził też premier Donald tusk, który rozmawiał z nim przez telefon.