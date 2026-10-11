Klasy o profilu lotniczym wrócą do IV LO w Zielonej Górze. Program ruszy od kolejnego roku szkolnego.

Te informacje potwierdził minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dyrektor szkoły Agnieszka Makarska deklaruje, że to pierwszy etap rozwoju edukacji lotniczej.

Klasy o profilu lotniczym umożliwią kształcenie przyszłych pilotów, skoczków spadochronowych czy szybowników.

Program ma przygotowywać młodzież zarówno do kariery w lotnictwie cywilnym i wojskowym, jak i do nauki na uczelniach technicznych oraz wojskowych. Będzie realizowany dzięki porozumieniu o współpracy z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych. Dzięki niej będą mieli dostęp do nowoczesnych technologii, systemów bezzałogowych i ekspertów związanych z lotnictwem wojskowym.