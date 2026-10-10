Delegacja Ukrainy przebywająca od piątku w Miami na Florydzie skróciła pobyt i wyjechała z USA w związku z ogłoszeniem przez prezydenta Donalda Trumpa porozumienia o dostawach oleju napędowego z Rosji – poinformowała w sobotę (10 października) agencja AFP.

Ukraińska delegacja już wraca

– powiedział w rozmowie z AFP doradca prezydenta Ukrainy, Dmytro Łytwyn.

Rozmowy ukraińskiej delegacji z przedstawicielami administracji USA były początkowo planowane na dwa dni i miały się zakończyć w sobotę.

Spotkania zaplanowane na sobotę zostały odwołane

Jednak według źródeł, na które powołuje się brytyjski dziennik „Financial Times”, spotkania zaplanowane na sobotę zostały odwołane po zawarciu porozumienia pomiędzy USA a Rosją ws. dostaw oleju napędowego.

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Jak twierdzi „FT”, przedstawiciele USA odpowiedzialni za negocjacje dotyczące rozejmu – Steve Witkoff i Jared Kushner – wzmocnili naciski na Ukrainę, by przestała atakować rosyjski sektor naftowy, ostrzegając, że w razie kontynuowania uderzeń, zostanie wstrzymana współpraca w zakresie wymiany danych wywiadowczych.

Ostrzeżenie ze strony amerykańskiej pojawiło się po słowach krytyki ze strony prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jak podał portal Axios, Zełenski ocenił, że porozumienie Donalda Trumpa i Władimira Putina o sprowadzeniu oleju napędowego jest „niesprawiedliwe i nieuczciwe” i wygląda jak prezent dla rosyjskiego przywódcy.

Agencja Reutera napisała w sobotę (10 października), powołując się na rosyjskie media państwowe, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni Witkoff i Kushner mają ponownie udać się do Moskwy.

Witkoff oznajmił w piątek, że rozmowy z delegacjami Ukrainy, państw europejskich, Komisji Europejskiej i NATO były konstruktywne i „pomogły w określeniu obszarów do dalszej eksploracji” przed rozmowami z Rosją. Wśród tematów były m.in. przygotowania do zimy.

Trump ogłosił w piątek, że porozumiał się z Putinem w sprawie importu do USA i innych krajów łącznie niemal 5 mln ton rosyjskiego oleju napędowego przez najbliższe kilka miesięcy. Oznacza to zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo do kwietnia 2027 roku.