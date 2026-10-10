Drugoligowi siatkarze Sobieskiego Żagań po dwóch porażkach w Gubinie i w Słubicach, w trzeciej rundzie pokonali w Żaganiu Bielawiankę Bester Bielawa 3:0.

Początek meczu był dla gospodarzy trudny, bo w pierwszym secie przegrywali 3:7, ale od stanu 16;14 popełniali mniej błędów choć końcówka seta była wyrównana, ale ostatecznie zakończyła się zwycięstwem Sobieskiego do 22. W drugim i trzecim secie Sobieski nabrał pewności, a na boisku brylowali Tomasz Pizuński, Jan Siemiątkowski i Kamil Łapszyński. Drugi set zakończył się wygraną Sobieskiego do 17, a trzeci okraszony dwoma asami serwisowymi Łapszyńskiego do 16:

Goście z Bielawy doznali pierwszej porażki w II lidze w sezonie 2026/27:

Więcej o meczu Sobieski – Bielawianka w niedzielnej audycji Muzyka i sport.