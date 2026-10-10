Siatkarze Stilonu Gorzów sięgnęli po Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa.

Po piątkowym zwycięstwie z VK Lvi Praga 3:1 dziś miejscowi wygrali z Czechami 3:2. W pierwszych dwóch setach Stilon zwyciężył do 23 i 20, w kolejnych dwóch po zmianach w składzie gospodarzy wicemistrzowie Czech triumfowali po 25:23. Tie-breaka Stilon wygrał 15:8:

Do zmagań z praskimi Lwami wrócimy w poniedziałek w Magazynie Ostatnia Prosta w Radiu Gorzów po 17 i w Magazynie Sportowym Radia Zachód po 21.