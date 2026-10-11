Pomoc medyczna, konsultacje psychologiczne oraz porady prawne – to tylko niektóre z form wsparcia, które gwarantuje Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA.

Oferta kierowana jest do osób, które doświadczyły różnego rodzaju przestępstw m.in. niealimentacji, pobicia oraz mobbingu lub były ich świadkami.

O szczegółach Idalia Łyczkowska, wiceprezes Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA:

– Aby otrzymać wsparcie, należy spełnić kilka warunków – informuje Idalia Łyczkowska:

Aby uzyskać wsparcie należy zgłosić się do Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zielonej Górze lub lokalnych punktów pomocy zlokalizowanych w Żaganiu, Żarach, Nowej Soli i Świebodzinie.