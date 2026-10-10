Derbowe potyczki między zawodnikami Stali Wawrów (Gorzów) i Falubazem Junior Zielona Góra były ostatnią w tym roku imprezą rozegraną na stadionie w podgorzowskim Wawrowie.

W trakcie zawodów rozegrano dwa mecze. W spotkaniu drużyn zawodników z licencjami lepsi okazali się, wsparci Bartoszem Bartkowiakiem (Rybki Rybnik), Leonem Ptakiem (Unia Leszno) i Filipem Rojewskim (AS Akademia Lipno) reprezentanci Falubazu wygrywając 44:39. Z kolei w meczu adeptów wygrali gospodarze 64:20.

Stal Wawrów:

Falubaz Junior:

Zawodnicy z licanją:

Młoda Stal – 39 pkt.

1. Marcel Zwierzyński (3,3,1,3,1) 11

2. Oliwier Szymczak (0,1,3,1,2) 7

3. Jakub Godzina (2*,1,0,1*) 4+2

4. Emilian Różecki (0,3,2,2,0) 7

5. Filip Bechta (2,0,2*,0) 4+1

6. Szymon Bamach (1,2,1*,1,1*) 6+2

Falubaz Junior Zielona Góra – 44 pkt.

11. Eryk Dera (0,w,w,2,0) 2

12. Kacper Otto (1,0,0,w) 1

13. Mikołaj Krawczyk (1,w,1,0) 2

14. Bartosz Bartkowiak [gość] (3,2*,2*,3,3) 13+2

15. Leon Ptak [gość] (3,2,3,3,2*) 13+1

16. Filip Rojewski [gość] (2*,3,3,2*,3) 13+2

Adepci:

Młoda Stal – 64 pkt.

1. Bartosz Toporowski (3,3,3,3,3) 15

2. Marcel Krycki (2*,1,2*,1) 6+2

3. Karol Bartkowiak [gość] (1,2*,2*,2*,3) 10+3

4. Stanisław Myszkowski (w,2*,2*,3) 7+2

5. Aleksander Rakowiecki (3,3,3,1,2*) 12+1

6. Tymon Bilicki (3,3,3,3,2*) 14+1

Falubaz Junior Zielona Góra – 20 pkt.

11. Kacper Kacperaszek (2,0,1,2,0) 5

12. Natan Piwiński (1,1,1,0,1) 4

13. Jakub Kazimierczak (d,1,0,w) 1

14. Leon Burkowski (1,0,0,1,0) 2

15. Filip Lisiecki (d,w,0,0) 0

16. Tymoteusz Mainka [gość] (2,2,1,2,1) 8