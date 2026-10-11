Świetnie zaprezentowali się Lubuszanie w 1. Grand Prix Polski Osób z Niepełnosprawnością w tenisie stołowym, które od soboty do niedzieli rozgrywano w hali WOSiR-u w Zielonej Górze-Drzonkowie. Nasi przedstawiciele wygrali kilka swoich klas.

Utytułowani Piotr Grudzień oraz Igor Misztal ze Startu Zielona Góra nie mieli sobie równych kolejno w klasie 8 oraz 10. Ten pierwszy w finale pokonał Maksyma Chudzickiego z Bronowianki Kraków 3:1, Misztal zaś w decydującym starciu ograł Pawła Włodykę z Jeziora Tarnobrzeg 3:0.

Klasę 4 zdominował doświadczony Krzysztof Żyłka ze Startu Gorzów, który w finale rozprawił się z Rafałem Lisem z Szansy-Startu Gdańsk 3:0.

W klasie 2 faworytem był Tomasz Jakimczuk. Przedstawiciel gospodarzy wygrał wszystkie trzy pojedynki w grupie. Tym samym pokonując przedstawicieli NKS-u Warszawa (Tomasza Kolano 3:0, Piotra Magdę 3:1 oraz Pawła Szymańczyka 3:0) zapewnił sobie triumf w całych zawodach:

W klasie 7-8 najlepsza była Magdalena Pawłasek ze Startu Zielona Góra, która w finale pokonała Dajanę Bębenek ze Startu Kraków 3:1.

W klasie 5 triumfował Daniil Ustinov ze Startu Gorzów. W decydującym starciu wygrał z Danielem Staszakiem ze Startu Wrocław 3:1.

Ponadto brązowe medale wywalczyli: w klasie 4 – Robert Herman ze Startu Gorzów, w 6 – Sławomir Brak ze Startu Gorzów, w 7 – Jacob Stankiewicz ze Startu Zielona Góra, w 8 – Tobiasz Główczyk ze Startu ZG oraz w klasie 10 mężczyzn – Hubert Morusiewicz ze Startu ZG, zaś w klasie 10 kobiet – Beata Seweryńska ze Startu Gorzów.

Rozmowy z Piotrem Grudniem, Igorem Misztalem oraz Krzysztofem Żyłką w poniedziałkowym „Magazynie Sportowym” Radia Zachód (godz. 21-22).