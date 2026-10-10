Piłkarze Odry Skrzynie Zając Bytom Odrzański zremisowali u siebie z Zagłębiem II Lubin 1:1 w hicie 12. kolejki III ligi, grupy III.

Odra jako pierwsza objęła prowadzenie – w 19 minucie dokonał tego Radosław Szafrański, który celnie uderzył z obrębu pola karnego. Goście odpowiedzieli błyskawicznie, bo już po pięciu minutach, gdy wyrównał Cyprian Popielec. Obie drużyny miały sposobność, by przed przerwą strzelić więcej goli, ale żaden z bramkarzy już w tej połowie nie skapitulował.

Po zmianie stron wynik się nie zmienił. Sporo było chaotycznej gry i momentami zespoły wyglądały jakby nie chciały strzelić gola. W samej końcówce zrobiło się jeszcze gorąco pod bramką Odry, ale na posterunku stał jej golkiper, Bartek Szafer.

Remis drugiego w tabeli Zagłębia z trzecią Odrą oraz porażka liderującej Sparty Katowice sprawiły, że te trzy drużyny zrównały się punktami. Wszystkie mają po 24 „oczka”.

A jak ten wynik odbierają obie drużyny? Ze strony gospodarzy mówi Patryk Mucha:

I jeszcze trener rezerw Zagłębia, Arkadiusz Radomski:

Więcej pomeczowych wypowiedzi w niedzielnej audycji „Muzyka i Sport” w Radiu Zachód (godz. 19:00 – 21:00).