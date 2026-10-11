Jak wygląda sąd od środka i czym jest mediacja? Tego będą mogli dowiedzieć się przede wszystkim uczniowie, ale także inne zainteresowane osoby.

– Sąd Okręgowy zaprasza w poniedziałek na Dzień Otwarty, podczas którego będzie można zobaczyć salę sądową i spotkać się z mediatorami – mówi Małgorzata Gronowska-Plust, sędzia Sądu okręgowego w Gorzowie:

Celem wydarzenia jest przede wszystkim przedstawienie mediacji jako łatwiejszego i szybszego sposobu załatwienia spraw sądowych:

Dzień Otwarty odbędzie się jutro w godzinach od 13:00 do 17:00 w Sądzie Okręgowym przy ulicy Mieszka I w Gorzowie.