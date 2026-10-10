Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę; brak zagrożenia na terenie Polski – powiadomiło w sobotę rano (10 października) Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Komunikat wysłano mieszkańcom woj. podkarpackiego i lubelskiego, których wcześniej ostrzegano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy.

W sobotę (10 października) około północy RCB wysłało alert do odbiorców na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego o treści: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.

W Lubelskim trafił do użytkowników sieci telefonii komórkowych z powiatów: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

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!?Uwaga! Alert RCB!? „UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. https://t.co/77jA57yiCQ — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 10, 2026

W województwie podkarpackim wysłano go odbiorców w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Przed godziną 7 do mieszkańców tych województw RCB wysłał komunikat, że zakończył się atak powietrzny na Ukrainę i o braku zagrożenia na terenie Polski.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.